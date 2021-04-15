Вопрос об изменении границ Ростова-на-Дону вынесут на публичные слушания

Изменение границ Ростова-на-Дону обсудят на публичных слушаниях 26 апреля 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Изменение границ Ростова-на-Дону обсудят на публичных слушаниях 26 апреля 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Согласно постановлению, город может включить в себя земли Батайска, Мясниковского и Аксайского районов. В то же время Ростов передаст Аксайскому району 1,37 гектара.

Решение будет принимать комиссия по проведению публичных слушаний. Контролем выполнения постановления займется замглавы Администрации Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре Андрей Дикун.

На сегодняшний день площадь Ростова-на-Дону составляет более 348 квадратных километров. Город является административным центром Ростовской области. Расположен в 46 км от места впадания Дона в Азовское море.

Ранее Ростов-на-Дону попал в список популярных городов среди путешественников. Об этом сообщает сайт 360tv.ru.