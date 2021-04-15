В Белом доме уверены, что в состав российской дипмиссии входят «представители спецслужб».

Власти США объявили о высылке 10 российских дипломатов из страны, об этом сообщается на официальном сайте Белого дома. Помимо этого, Вашингтон вводит новые экономические санкции против 16 компаний и 16 физических лиц из РФ. Американские чиновники уверены, что они вмешивались в выборы 2020 года, в ходе которых победил демократ Джозеф Байден.

«Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по отрицательной траектории. Однако мы также ясно дали понять — публично и в частном порядке — что мы будем защищать наши национальные интересы и реагировать на действия российского правительства, направленные на причинение нам вреда. Сегодня администрация Байдена принимает меры, чтобы возложить на Россию ответственность за действия правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США», — сказано на сайте Белого дома.

В Вашингтоне уверены, что в состав российской дипмиссии в американской столице входят представители спецслужб.