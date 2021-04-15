Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:18   15 Апреля 2021
Политика

Голландский суд изучит вопрос о возмещении ущерба семьям жертв по делу MH17

Голландский суд изучит вопрос о возмещении ущерба семьям жертв по делу MH17

Нидерланды в рамках дела MH17 изучат вопрос о предоставлении компенсации семьям жертв крушения самолета в Донбассе. Такое заявление судья Хендрик Стейнхейс сделал на слушаниях.

Представители родственников погибших должны обнародовать требования о возмещении ущерба, отметил Стейнхейс. По его словам, это будет происходить во время слушаний.

"Суд решил обсудить эти вопросы по существу в июне и июле 2021 года", — заявил Стейнхейс.

Первое судебное заседание по делу о трагедии с пассажирским авиалайнером состоялось в голландском суде весной 2020 года. Речь идет о самолете, который потерпел крушение в Донбассе при выполнении рейса MH17. В результате происшествия погибли 298 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#суд #нидерланды #mh17

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров