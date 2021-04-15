Посольство Франции рекомендовало соотечественникам выехать из Пакистана

Посольство Франции в Исламабаде поделилось рекомендациями по выезду из Пакистана. Это произошло на фоне активных антифранцузских протестов в стране.

Посольство Франции в Исламабаде поделилось рекомендациями по выезду из Пакистана. Это произошло на фоне активных антифранцузских протестов в стране.

В распространенном письме посольства отмечено, что "в связи с серьезными угрозами в Пакистане для французских граждан и компаний им нужно временно покинуть страну".

Антифранцузские настроения начались в Пакистане несколько месяцев назад после того, как правительство президента Эммануэля Макрона публично поддержало журнал Charlie Hebdo, который опубликовал карикатуры на Пророка Мухаммеда.

Накануне пакистанское правительство приняло решение о запрете политической партии, лидер которой — Саад Ризви призвал к высылке французского посла.