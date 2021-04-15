«Психи с бомбой». Сатановский оценил шансы Украины начать ядерную войну

Российский политолог Евгений Сатановский признал опасность ядерного потенциала Украины.

Украина решила пойти на шантаж, угрожая миру ядерной войной для того, чтобы вступить НАТО, сообщил в Telegram-канале ученый-востоковед Евгений Сатановский в ответ на недавнее заявление украинского посла в Германии.

Ранее полномочный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник пригрозил немцам, что если страну не примут в альянс, бывшая республика СССР начнет наращивать ядерный потенциал с целью сохранения суверенитета.

Шансы на это более чем реальны, считает российский эксперт, поскольку у Украины для этого еще с советских времен сохранился как сырьевой, так и технологический задел.

«Психи с ядерной бомбой, гипертрофированным самомнением и без малейших шансов склеить разваливающуюся и стремительно нищающую страну - как раз то, что сейчас больше всего нужно европейцам. О нас и не говорим», – комментирует ученый.

Спикер отметил, что киевский посол озвучил вовсе не свои мысли, а реальную идею руководства страны, которое, по словам Сатановского, не особо отличается пониманием реальности. Именно это и пугает эксперта, который ко всему прочему обвинил Владимира Зеленского и его команду в излишнем инфантилизме.

«Барчук-переросток, наглый, капризный и самонадеянный. Вот, что такое нынешняя Украина, опасная и для себя, и для других. Так что, пожалуй, действительно пора заканчивать с нынешним этапом ее государственности, пока еще есть, что там, в этой стране, можно сохранить. Спасибо послу за прозрачный намек. Глаза немцам открыл, мозги прочистил», – написал политолог.

Не исключил публицист и версии, при которой Украина напоминает о ядерном потенциале с единственной целью — запугать «богатых соседей», чтобы получить от них больше денег, оружия и систем связи.

Между тем, Киев продолжает пользоваться поддержкой Вашингтона. Американцы уже отправили в бухту Одессы два эсминца, правда те в последний момент решили не проходить через акваторию Черного моря. После руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал Соединенные Штаты разместить на территории бывшего СССР еще и зенитные ракетные комплексы Patriot.