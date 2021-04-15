Суданский министр отметил важность гуманитарной акции Пригожина для республики
Федеральный министр социального обеспечения Судана Ахмед Адам Бахит выразил благодарность петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину за гуманитарную помощь для граждан республики.
В столице Судана 14 апреля состоялась торжественная церемония, посвященная благотворительной акции, организатором которой выступил Евгений Пригожин. Петербургский бизнесмен направил в Судан миллион продуктовых наборов для малоимущих семей.
Министр соцобеспечения Судана Ахмед Адам Бахит отметил важность гуманитарной акции, которую организовал Евгений Пригожин, а также заявил, что восхищен великодушием российского бизнесмена, передает Федеральное агентство новостей.
"Восхищаюсь характером человеческих отношений между Суданом и Россией в лице Евгения Пригожина", — сказал он.
Стоит отметить, что в настоящее время в Судане продолжается распределение гуманитарной помощи от Евгения Пригожина. Правительство республики, а также комитеты сопротивления и волонтерские организации объединили свои усилия, чтобы обеспечить малоимущие семьи продуктовыми наборами. Раздача гуманитарной помощи будет продолжаться еще 14 дней.