Федеральный министр социального обеспечения Судана Ахмед Адам Бахит выразил благодарность петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину за гуманитарную помощь для граждан республики.

Федеральный министр социального обеспечения Судана Ахмед Адам Бахит выразил благодарность петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину за гуманитарную помощь для граждан республики.

В столице Судана 14 апреля состоялась торжественная церемония, посвященная благотворительной акции, организатором которой выступил Евгений Пригожин. Петербургский бизнесмен направил в Судан миллион продуктовых наборов для малоимущих семей.

Министр соцобеспечения Судана Ахмед Адам Бахит отметил важность гуманитарной акции, которую организовал Евгений Пригожин, а также заявил, что восхищен великодушием российского бизнесмена, передает Федеральное агентство новостей.

"Восхищаюсь характером человеческих отношений между Суданом и Россией в лице Евгения Пригожина", — сказал он.

Стоит отметить, что в настоящее время в Судане продолжается распределение гуманитарной помощи от Евгения Пригожина. Правительство республики, а также комитеты сопротивления и волонтерские организации объединили свои усилия, чтобы обеспечить малоимущие семьи продуктовыми наборами. Раздача гуманитарной помощи будет продолжаться еще 14 дней.