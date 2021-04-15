Сенатор Рязанский оценил усилия России в борьбе с бедностью

Какие методы задействованы российскими властями для снижения уровня бедности, рассказал первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Какие методы задействованы российскими властями для снижения уровня бедности, рассказал первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

По итогам прошлого года на социальные выплаты гражданам было выделено более 200 млрд рублей. Также серьезные выплаты из Фонда обязательного медицинского страхования были введены для медицинских работников, что способствовало снижению показателя бедности, о чем говорится в данных Росстата, передает RT.

В дальнейшем способствовать сокращению уровня бедности могут системная повышенная индексация пенсий неработающим пожилым гражданам. Кроме того, продолжает действовать система выплат пособий на детей. Также Рязанский обозначил такой инструмент, как социальный контракт, ориентированный на решение данной проблемы для малообеспеченных семей.