Уральская рокировка: зачем губернатору Куйвашеву идти в депутаты Госдумы

Глава Свердловской области может сменить губернаторское кресло на депутатский мандат. Оцениваем вероятность такого сценария и подводим краткий итог восьмилетнего правления Куйвашева.

Второй срок полномочий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева близится к финалу. Осенью 2022 года там пройдут выборы главы региона, вероятно, уже без нынешнего политического тяжеловеса. Разговоры о скором уходе с занимаемого поста подстегнул сам уральский руководитель, заявившись в конце марта на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму.

Выдвигаться на внутрипартийные выборы «Единой России» для Куйвашева не в новинку. Он играл роль первой скрипки в списке партии власти в 2017 году, когда в Свердловской области шла губернаторская кампания.

«Это хорошая возможность еще раз заручиться поддержкой всех соратников: однопартийцев, жителей Свердловской области», — объяснял тогда будущий победитель (62%) выборной гонки.

Ныне внутренняя процедура отбора кандидатов «ЕР» беспрецедентна тем, что пример Куйвашева может превратиться в установку федерального центра для его коллег из других регионов. Такую версию приводит издание URA.RU, опираясь на мнения экспертов. Якобы, готовясь к предстоящим выборам в Госдуму, единороссы бросают в бой своих элитных представителей во главе партийных списков.

Сам господин Куйвашев объяснил свое участие в нынешних праймериз желанием поддержать товарищей по партии, привлечь внимание к их программам. Однако экспертное сообщество все же допускает, что планы главного свердловского единоросса заявленным не ограничиваются.

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с журналистами предположил, что Куйвашев руководствуется личным интересом, используя внутрипартийную процедуру, как «заключительный этап приземления образа». Тут политолог напоминает, что свердловского кормчего в свое время воспринимали как варяга — сам он родом из Тюменской области, где с 2007 по 2011 годы работал главой административного центра.

«Не исключаю, что эта кампания по праймериз — инструмент его дополнительной электоральной прокачки», — цитирует издание URA.ru Евгения Минченко.

В пользу версии о большой уральской рокировке также интерпретируют возросшую активность вице-губернатора Александра Высокинского, который за время отпуска начальника подписал четыре десятка официальных постановлений, участвовал в массе программных мероприятий и неоднократно привлекал внимание прессы.

Авторы политических телеграм-каналов называли два вероятных сценария продолжения карьеры Куйвашева: собственно, парламентская деятельность или федеральная позиция в Минпромторге. Якобы он может стать правой рукой главы ведомства Дениса Мантурова.

Последнюю опровергает новость о недавних кадровых перестановках в министерстве. Премьер-министр Михаил Мишустин 12 апреля подписал указ о назначении первым замглавы Минпромторга ведомственного «ветерана» Валерия Осьмакова.

Таким образом остается версия о трансфере Куйвашева в Госдуму. Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян склоняется к тому, что имярек все же сохранит за собой нынешний пост, однако и для фракции ЕР в парламенте управленец с таким внушительным опытом будет значительным усилением.

«По классике жанра, конечно, глава региона и руководитель заксобрания региона должен эволюционировать в сторону “члена совета директоров” — представителя региона в Совете Федерации, но с другой стороны у нас сейчас заявлен курс на обновление. — рассуждает Кирьян в беседе с ПС. — Я имею в виду “Единую Россию”. Поиск квалифицированных кадров, способных усилить законодательную власть, и обновить Госдуму. Это раз. А во-вторых, у нас с вами заработал по новому закону и обновленной Конституции Госсовет, где тоже Государственная дума принимает участие в работе. И в этом плане нельзя сказать, что Дума будущего созыва, если в нее избирается губернатор, это какое-то приземление в его карьере. Это категорически другая работа».

В контексте парламентской работы, по мнению политолога, региональный опыт Куйвашева ценен тем, что губернатор знает проблемы людей «на земле», а значит ему известно, как адаптировать законы под практические нужды людей.

Итоги девятилетнего правления главы региона и оценка его эффективности неоднозначны. К примеру, в соответствующем рейтинге от Агентства политических и экономических коммуникаций глава Среднего Урала занимал 37 строчку, просев по сравнению с сентябрем года предыдущего на шесть позиций. Как и у многих его коллег, политические акции Куйвашева пошли вниз на фоне пандемии коронавируса. Однако в Свердловской области и без китайской напасти масса неразрешенных проблем: начиная от претензий силовиков к членам губернаторской команды и заканчивая буксующими стратегическими проектами.

Так, имеющий репутацию поставщика инсайдерской информации, телеграм-канал «Незыгарь» писал о бывшем сотруднике тюменской администрации с криминальным прошлым Николае Черепанове.

Якобы благодаря лоббистскому ресурсу Куйвашева он стал главой Тугулымского ГО, что бросает тень на самого губернатора. А Генпрокуратура РФ якобы требовала уволить заместителя главы региона Сергея Бидонько из-за сомнительной декларации о доходах.

Умение губернаторов привлекать инвестиции является одним из ключевых показателей в оценке их эффективности по кремлевской методике KPI. Тут к Евгению Куйвашеву могут возникнуть вопросы, так как в соответствующем рейтинге Агентства стратегических инициатив Средний Урал по итогам 2020 года занял лишь 35-е место.

С поставленной губернатором задачей вернуться в топ-20 региональное министерство инвестиций и развития не справилось. Среди причин отставания называлась недостаточная активность на местах, чрезмерные административные барьеры для инвесторов и бизнеса.

В этом контексте характерен пример одного из ключевых имиджевых проектов региона — особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Ее будущее и перезагрузка были предметом встречи Куйвашева с вице-премьером Юрием Трутневым. В прессе губернатор утверждал, что в ОЭЗ просится очень много инвесторов, однако за десять лет проект окупился на лишь на пятую часть, терял и продолжает терять резидентов.

С еще одним знаковым для Среднего Урала проектом были связаны амбициозные планы «Ростеха». Дочерняя структура госхолдинга, авиакомпания Red Wings, планирует превратить аэропорт «Кольцово» в главный авиахаб для полетов из регионов. Местным девелоперам и, вероятно, связанным с ними лоббистам во власти явно пришелся не по душе проект 30-километровой защитной зоны вокруг Кольцово, на периферии которой нельзя возводить жилье. В итоге губернатору пришлось отклонить проект.

Что касается общей статистики, то, если по качеству жизни уральский центр находится в числе крепких середняков, то с экологией в регионе явные проблемы. Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» по итогам минувшей зимы отвела ему 80 место из 85. Для расчета брались состояние атмосферы, воды, промышленной среды, а также учитывались действия чиновников по устранению нарушений.

Первый губернатор Свердловской области, а ныне сенатор от региона Эдуард Россель в беседе с ПС не взялся комментировать версию о выдвижении Евгения Куйвашева в Госдуму и выразил уверенность, что губернатор еще может потрудиться на благо жителей Среднего Урала.

«Потенциал у него замечательный, он проработал восемь лет. В следующем сентябре у него заканчивается [срок полномочий]. Он имеет право еще два раза выступать. Я был бы просто рад, если бы он здесь еще десять лет поработал», — заявил Россель.

Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва пройдут осенью 2021 года. Спустя год жителям Среднего Урала предстоит определиться с кандидатурой губернатора на следующие пять лет.