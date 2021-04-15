Депутат Госдумы Пушкина уличила мэра Серова в сексизме

Вместе с тем депутат признала, что внешний вид муниципальных служащих должен регламентироваться правилами.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина увидела признаки сексизма в требованиях мэра Серова Василия Сизикова к подчиненным. В частности, градоначальник запретил муниципальным служащим носить волосы ниже плеч, короткие юбки, а также украшения из серебра и золота одновременно.

В комментарии «Политике Сегодня» депутат отметила, что внешний вид чиновника должен «способствовать уважительному отношению россиян к органам государственной власти». Она согласилась, что муниципальные служащие должны придерживаться делового стиля, аккуратности и сдержанности во внешнем виде.

При этом введенный Сизиковым «кодекс этического поведения» Пушкина охарактеризовала крылатой фразой Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось, как получилось».

«В этих новшествах я вижу два дискриминирующих фактора — лукизм и сексизм. Лукизм — отношение к человеку только на основе его внешности. Сексизм – набор предрассудков и предвзятое отношение к людям по признаку пола или гендера, антипатия по отношению к людям определенного пола. Важно не допустить новыми правилами этикета два эти явления», —пояснила парламентарий.

Вместе с тем депутат похвалила пункт о запрете на обсуждение личностных качеств коллег и поступков главы города. Она напомнила, что это — основа конституционных прав каждого человека на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиты чести и достоинства, деловой репутации.

«И, как показывает практика, нередко высказанные откровения работников становятся препятствием, когда встает вопрос о повышении по карьерной лестнице. Зачастую для наведения порядка на рабочих местах таких документов, регламентирующих нормы поведения и внешнего вида, не хватает», — добавила Пушкина.

Вместе с тем зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей посоветовала прописать в кодексе недопущение сексуального домогательства на работе (харассмента).

«Наша инициативная группа работает над подобного рода законом о гендерном равенстве в трудовых отношениях, где затронули такие явления как лукизм, домогательство, дискриминация по возрасту и полу», — заключила собеседница ПС.

Кодекс этики для муниципальных служащих мэр Серова решил обновить спустя 10 лет. Документ содержит три раздела, в которых прописаны правила поведения, общие принципы профессиональной этики и рекомендации к внешнему виду.

Коснулись правила и мужчин: им нужно появляться на работе в галстуках, начищать ботинки «до блеска», а также носить только «необходимые» аксессуары, например, часы и обручальное кольцо.