Власти Якутска возьмут кредиты на 701 миллион рублей для погашения долгов

Городские власти 14 апреля объявили три аукциона на оказание услуг по предоставлению кредитов для нужд окружной администрации Якутска, сообщается на сайте госзакупок.

Городские власти 14 апреля объявили три аукциона на оказание услуг по предоставлению кредитов для нужд окружной администрации Якутска, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, срок кредитования — 365 дней, возврат кредитов и оплата процентов будут осуществляться ежемесячно. Общая начальная цена трех аукционов — 26,8 миллиона рублей. Эти деньги получат победители аукционов, которые предоставят кредиты на общую сумму 701 миллион рублей.

Заемные средства пойдут на погашение долговых обязательств городского округа "Город Якутск" в 2021 году, говорится в спецификации конкурса.