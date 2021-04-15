Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:27   15 Апреля 2021
Ближнее зарубежье

Вассерман объяснил, почему для США важно испортить отношения КНР и Украины

Вассерман объяснил, почему для США важно испортить отношения КНР и Украины

Украинские эксперты, комментируя успешный визит президента страны Владимира Зеленского в Анкару, говорят, что с его стороны было ошибкой предложить Турции половину акций завода «Мотор Сич», так как это лишь усиливает оскорбление, нанесенное Китаю.

Об этом заявил известный публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, слова которого приводит информагентство Nation News.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил ему 50% акций запорожского авиастроительного завода «Мотор Сич», чтобы наладить на производстве сборку беспилотников Bayraktar.

«Зеленский надеется таким образом расплатиться за турецкие беспилотники Bayraktar, которые он планирует приобрести для успешного завершения операции в Донбассе, — заявил по этому поводу Вассерман. — Думаю, он еще надеется, что американцы, заблокировавшие продажу "Мотор Сич" Китаю, в данном случае возражать не будут, ибо Турция является членом НАТО».

Но, уверен аналитик, украинского президента и здесь ждет разочарование, так как отношения между Турцией и Америкой остаются достаточно сложными, и нет никаких гарантий, что Вашингтон, который был против того, что «Мотор Сич» достался китайцам, не выступят и против продажи завода туркам. А без согласия американцев Зеленский сам вряд ли рискнет сделать хоть что-нибудь, поэтому, скорее всего, из этой затеи ничего не выйдет.

Вассерман объяснил, почему для США важно испортить отношения КНР и Украины

При этом аналитик добавил, что в результате действий Зеленского Украина только наживет себе врага в лице Китая, и это будет полностью устраивать американцев.

«США очень важно испортить отношения Украины с Китаем настолько, чтобы Пекин потом даже не пытался делать что бы то ни было совместно с Киевом», — подчеркивает Вассерман.

По его словам, все это выглядит очень непонятным, если считать украинцев самостоятельным народом, а Украину – страной, способной на самостоятельную политику. Но, если вспомнить, что украинцы являются неотъемлемой частью русского народа, а нынешние украинские власти считают своей главной целью хотя бы внешне демонстрировать независимую от России политику, то мотивы Киева становятся более понятными, заключил Анатолий Вассерман.

Вассерман объяснил, почему для США важно испортить отношения КНР и Украины

Напомним, китайские инвесторы в 2016 году приобрели у Украины 56% акций завода по производству авиационных и вертолетных двигателей «Мотор Сич», однако в 2019 году, когда документы по сделке находились на согласовании в Антимонопольном комитете Украины, Соединенные Штаты Америки дали Киеву понять, что не допустят, чтобы авиастроительные технологии оказались в руках Китая.

В результате сделка была сорвана, а на акции предприятия был наложен арест. Затем, украинские власти заявили, что собираются национализировать завод, вернув его в собственность государства и в конце марта 2020 года Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Китай, однако, вложивший средства не только в акции «Мотор Сич», но и в строительство авиастроительного завода на своей территории, назвал действия украинских властей незаконными и обратился с иском в международный суд.

Действия украинских властей могут обернуться для страны тяжелыми последствиями, считают эксперты-международники, так как Пекин не простит Киеву нанесенного оскорбления, и в результате Украина понесет серьезные экономические потери.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #украина #вассерман #турция #китай #мотор сич

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров