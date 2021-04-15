Вассерман объяснил, почему для США важно испортить отношения КНР и Украины

Украинские эксперты, комментируя успешный визит президента страны Владимира Зеленского в Анкару, говорят, что с его стороны было ошибкой предложить Турции половину акций завода «Мотор Сич», так как это лишь усиливает оскорбление, нанесенное Китаю.

Украинские эксперты, комментируя успешный визит президента страны Владимира Зеленского в Анкару, говорят, что с его стороны было ошибкой предложить Турции половину акций завода «Мотор Сич», так как это лишь усиливает оскорбление, нанесенное Китаю.

Об этом заявил известный публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, слова которого приводит информагентство Nation News.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил ему 50% акций запорожского авиастроительного завода «Мотор Сич», чтобы наладить на производстве сборку беспилотников Bayraktar.

«Зеленский надеется таким образом расплатиться за турецкие беспилотники Bayraktar, которые он планирует приобрести для успешного завершения операции в Донбассе, — заявил по этому поводу Вассерман. — Думаю, он еще надеется, что американцы, заблокировавшие продажу "Мотор Сич" Китаю, в данном случае возражать не будут, ибо Турция является членом НАТО».

Но, уверен аналитик, украинского президента и здесь ждет разочарование, так как отношения между Турцией и Америкой остаются достаточно сложными, и нет никаких гарантий, что Вашингтон, который был против того, что «Мотор Сич» достался китайцам, не выступят и против продажи завода туркам. А без согласия американцев Зеленский сам вряд ли рискнет сделать хоть что-нибудь, поэтому, скорее всего, из этой затеи ничего не выйдет.

При этом аналитик добавил, что в результате действий Зеленского Украина только наживет себе врага в лице Китая, и это будет полностью устраивать американцев.

«США очень важно испортить отношения Украины с Китаем настолько, чтобы Пекин потом даже не пытался делать что бы то ни было совместно с Киевом», — подчеркивает Вассерман.

По его словам, все это выглядит очень непонятным, если считать украинцев самостоятельным народом, а Украину – страной, способной на самостоятельную политику. Но, если вспомнить, что украинцы являются неотъемлемой частью русского народа, а нынешние украинские власти считают своей главной целью хотя бы внешне демонстрировать независимую от России политику, то мотивы Киева становятся более понятными, заключил Анатолий Вассерман.

Напомним, китайские инвесторы в 2016 году приобрели у Украины 56% акций завода по производству авиационных и вертолетных двигателей «Мотор Сич», однако в 2019 году, когда документы по сделке находились на согласовании в Антимонопольном комитете Украины, Соединенные Штаты Америки дали Киеву понять, что не допустят, чтобы авиастроительные технологии оказались в руках Китая.

В результате сделка была сорвана, а на акции предприятия был наложен арест. Затем, украинские власти заявили, что собираются национализировать завод, вернув его в собственность государства и в конце марта 2020 года Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Китай, однако, вложивший средства не только в акции «Мотор Сич», но и в строительство авиастроительного завода на своей территории, назвал действия украинских властей незаконными и обратился с иском в международный суд.

Действия украинских властей могут обернуться для страны тяжелыми последствиями, считают эксперты-международники, так как Пекин не простит Киеву нанесенного оскорбления, и в результате Украина понесет серьезные экономические потери.