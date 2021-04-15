Медики рассказали о состоянии девочки, которая упала с моста в Обь

Жительница Новосибирска упала в реку. Она выжила и находится в больнице. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Жительница Новосибирска упала в реку. Она выжила и находится в больнице. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Инцидент произошел на Димитровском мосту. Спасатели обнаружили в ледяной воде реки Обь девочку без сознания. Они оперативно вытащили ее из воды. Школьница выжила благодаря пуховику, который смягчил удар об воду.

Медики диагностировали у нее переломы, черепно-мозговую травму, травматический шок и переохлаждение. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Сейчас 13-летняя девочка находится в реанимации. Ее состояние стабильно тяжелое, медики оказывают всю необходимую помощь. По факту случившегося организована проверка. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.