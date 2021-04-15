Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:46   15 Апреля 2021
Россия

Путин озвучил главную национальную цель

Путин озвучил главную национальную цель

Улучшение жизни россиян в каждом населенном пункте является главной национальной целью России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время онлайн-заседания Президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.

«Главная из них [целей]- чтобы граждане жили лучше. В больших городах, малых населенных пунктах, на всем нашем огромном пространстве», — сказал президент.

Путин также поручил убрать «бессмысленные, абсурдные требования» в социальной сфере, которые зачастую «унижают людей».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #путин #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров