Путин озвучил главную национальную цель

Президент проводит заседание Госсовета и Агентства стратегических инициатив.

Улучшение жизни россиян в каждом населенном пункте является главной национальной целью России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время онлайн-заседания Президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.

«Главная из них [целей]- чтобы граждане жили лучше. В больших городах, малых населенных пунктах, на всем нашем огромном пространстве», — сказал президент.

Путин также поручил убрать «бессмысленные, абсурдные требования» в социальной сфере, которые зачастую «унижают людей».