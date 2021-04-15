Тело врача-терапевта с ножевыми ранениями нашли в петербургской коммуналке

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга приступили к расследованию убийства врача, которому нанесли смертельные травмы холодным оружием.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга приступили к расследованию убийства врача, которому нанесли смертельные травмы холодным оружием.

Трагедия произошла в доме на улице Полярников, когда местная жительница сообщила врачам скорой помощи об истекающем кровью мужчине, передают СМИ. Медики, прибыв на место происшествия, констатировали смерть 27-летнего пострадавшего. На трупе специалисты обнаружили ранения в области подмышечной впадины.

Позднее правоохранители установили, что погибший работал терапевтом. Также в квартире врача оперативники нашли предполагаемое орудие преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.