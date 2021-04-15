Захарова призвала НАТО перестать запугивать действиями России у границ Украины

Россия призывает Германию и Францию прекратить пропагандистскую кампанию по поводу передвижения российских военных близ границ с Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, 15 апреля.

Россия призывает Германию и Францию прекратить пропагандистскую кампанию по поводу передвижения российских военных близ границ с Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, 15 апреля.

«Они никому не угрожают», — добавила Захарова.

На днях министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на вопрос журналиста, спросившего, почему Россия сконцентрировала войска около границы Украины рядом с Донбассом. Он подчеркнул, что «мы там живем, это наша страна».