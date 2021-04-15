Медиагруппа "Патриот" и ИА REX заявили об информационном партнерстве

Заявление о начале информационного сотрудничества сделали представители Медиагруппы "Патриот" и международного экспертного сообщества ИА REX.

Заявление о начале информационного сотрудничества сделали представители Медиагруппы "Патриот" и международного экспертного сообщества ИА REX.

ИА REX ориентируется на освещение событий в Российской Федерации и за границей. Материалы издания знакомят читателей с мнением независимых специалистов и их реакцией на события, происходящие в мире.

"В целях консолидации в нашем профессиональном сообществе мы достигли договоренностей об информационном сотрудничестве с известным федеральным информагентством ИА REX и с сегодняшнего дня с удовольствием предоставляем коллегам свои информационные площадки", — рассказал глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук.

Информационное партнерство средств массовой информации подразумевает цитирование материалов. Также планируется совместное освещение интересных мероприятий, сообщает пресс-служба Медиагруппы "Патриот". Решение является важным шагом, который откроет широкие перспективы в будущем, считает главный редактор ИА REX Евгений Москвичев.