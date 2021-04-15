Полиция задержала исполнителя убийства мордовского депутата 25-летней давности

Мужчина, расстрелявший из автомата преподавателя мордовского университета в 1995 году, был задержан в Ленобласти. В последние годы он жил с поддельным паспортом в деревне Старая.

Мужчина, расстрелявший из автомата преподавателя мордовского университета в 1995 году, был задержан в Ленобласти. В последние годы он жил с поддельным паспортом в деревне Старая.

По данным МВД, гражданина подозревают в убийстве Олега Еникеева на глазах у его студентов. Пострадавший являлся местным депутатом и возглавлял организованную преступную группировку, сообщили в ведомстве.

Заказчики убийства позже погибли, а троих исполнителей арестовали в 2013 году. Задержанный оставался последним участником преступления, оставшимся на свободе. Теперь же злоумышленнику грозит реальный срок.