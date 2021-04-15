Песков отказался комментировать ситуацию вокруг издания DOXA

Издание DOXA только начиналось как студенческое, однако оно уже давно носит общественно-политический характер. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Издание DOXA только начиналось как студенческое, однако оно уже давно носит общественно-политический характер. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать сообщение об уголовном деле в отношении сотрудников журнала DOXA. Пресс-секретарь отметил, что в Кремле знают о ситуации, но не станут ее оценивать.

"Нам известно об этой истории из сообщений СМИ, но я не стал бы никак ее комментировать", — сказал Дмитрий Песков.

Как сообщалось ранее, редакцию журнала DOXA подозревают в "вовлечении несовершеннолетнего в опасные действия".