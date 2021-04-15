Разбойник с отверткой похитил цепочку у студента в Ленобласти

Стражи порядка задержали подозреваемого в разбойном нападении на молодого человека в Ленобласти. Злоумышленник похитил у пострадавшего цепочку при помощи отвертки.

Стражи порядка задержали подозреваемого в разбойном нападении на молодого человека в Ленобласти. Злоумышленник похитил у пострадавшего цепочку при помощи отвертки.

Уголовное дело по статье о разбое было возбуждено после обращения 20-летнего студента колледжа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. По словам пострадавшего, его ограбил неизвестный мужчина, вооруженный отверткой.

Инцидент произошел в начале апреля. Злоумышленник забрался в дом молодого человека и стал угрожать расправой при помощи инструмента. После этого гражданин похитил у студента цепочку из металла желтого цвета и скрылся с места преступления.

Полиция смогла выследить подозреваемого "по горячим следам". В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства дела.