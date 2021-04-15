Московским рестораторам предсказали проигрыш в борьбе за пространство с парковками

Рестораторам предрекли проигрыш в борьбе с парковками за свободное пространство в Москве, заявил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Рестораторам предрекли проигрыш в борьбе с парковками за свободное пространство в Москве, заявил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Федерация рестораторов выступила с предложением отдать часть парковок в центре столицы под летние кафе-веранды. Это неудачная идея, она породит две противоборствующие группировки, считает Субботин.

"Куда автомобилистам-то деваться? И так довольно плотно все. Те повышающие тарифы, которые сейчас ввели, будут две противоборствующие группировки между собой состязаться. Тот, кто зарабатывает на парковках, и рестораторы", — приводит слова эксперта сайт 360tv.ru.

Летние кафе не так востребованы, как парковочные места, представители общепита проиграют в этой борьбе, пояснил собеседник телеканала. Занятые парковки могут усложнить и без того напряженное движение в столице.