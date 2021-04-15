Песков ответил на вопрос о самочувствии Путина после второй прививки

Здоровье российского президента Владимира Путина в порядке после второй прививки от коронавируса, побочных эффектов нет. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Здоровье российского президента Владимира Путина в порядке после второй прививки от коронавируса, побочных эффектов нет. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Представители СМИ задали Пескову вопрос о самочувствии президента. Пресс-секретарь отметил, что со здоровьем у российского лидера все в порядке, как во время введения первого компонента вакцины.

"Сейчас тоже никаких побочных эффектов нет", — добавил Песков.

Путин ранее рассказал, что у него появился "хороший иммунный ответ" после первого этапа вакцинации от коронавируса. Он указал на положительный эффект от прививки и выразил надежду на остуствие побочных эффектов.