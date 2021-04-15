Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:58   15 Апреля 2021
Происшествия

Рэпер Эльмин Гулиев отправится в колонию на четыре года за ДТП на Остоженке

Рэпер Эльмин Гулиев отправится в колонию на четыре года за ДТП на Остоженке

Сбивший пешеходов музыкант Эльмин Гулиев получил реальный срок. Хамовнический суд Москвы приговорил его к четырем годам лишения свободы.

Суд вынес приговор 26-летнему рэперу, известному как Эллей. Виновник ДТП на Остоженке, в котором пострадали четыре человека, получил четыре года колонии общего режима.

Инцидент произошел 21 сентября 2020 года на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. Музыкант на скорости влетел в другого участника движения, после чего его машину отбросило на тротуар, где шли люди. В аварии пострадали четыре человека, трое из которых оказались в больнице. В крови исполнителя нашли следы от наркотиков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#авария #дтп #рэпер

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров