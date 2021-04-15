Рэпер Эльмин Гулиев отправится в колонию на четыре года за ДТП на Остоженке

Сбивший пешеходов музыкант Эльмин Гулиев получил реальный срок. Хамовнический суд Москвы приговорил его к четырем годам лишения свободы.

Сбивший пешеходов музыкант Эльмин Гулиев получил реальный срок. Хамовнический суд Москвы приговорил его к четырем годам лишения свободы.

Суд вынес приговор 26-летнему рэперу, известному как Эллей. Виновник ДТП на Остоженке, в котором пострадали четыре человека, получил четыре года колонии общего режима.

Инцидент произошел 21 сентября 2020 года на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. Музыкант на скорости влетел в другого участника движения, после чего его машину отбросило на тротуар, где шли люди. В аварии пострадали четыре человека, трое из которых оказались в больнице. В крови исполнителя нашли следы от наркотиков.