Комздрав Петербурга сообщил о ситуации с формированием в городе иммунной прослойки

Темпы вакцинации жителей Петербурга от коронавирусной инфекции в данное время не позволяют сформировать достаточную иммунную прослойку.

Темпы вакцинации жителей Петербурга от коронавирусной инфекции в данное время не позволяют сформировать достаточную иммунную прослойку.

Сейчас в городе от коронавируса привито в два раза меньше необходимого количества человек. Такую информацию сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Мы не достигли темпа, на который рассчитывали в прогнозах и расчетах. Чтобы сформировать иммунную прослойку, мы исходили из того, что будем ежедневно вакцинировать первым компонентом до 15 тысяч жителей", — заявил он.

Согласно его данным, в Петербурге ежедневно вакцинируют около 7-8 тыс. человек. Полностью прошли через процедуру вакцинации 330 тыс. петербуржцев. К августу власти Северной столицы надеются привить от коронавируса в общей сложности 1,2 млн взрослого населения.