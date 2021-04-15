Комздрав Петербурга сообщил о ситуации с формированием в городе иммунной прослойки
Темпы вакцинации жителей Петербурга от коронавирусной инфекции в данное время не позволяют сформировать достаточную иммунную прослойку.
Сейчас в городе от коронавируса привито в два раза меньше необходимого количества человек. Такую информацию сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
"Мы не достигли темпа, на который рассчитывали в прогнозах и расчетах. Чтобы сформировать иммунную прослойку, мы исходили из того, что будем ежедневно вакцинировать первым компонентом до 15 тысяч жителей", — заявил он.
Согласно его данным, в Петербурге ежедневно вакцинируют около 7-8 тыс. человек. Полностью прошли через процедуру вакцинации 330 тыс. петербуржцев. К августу власти Северной столицы надеются привить от коронавируса в общей сложности 1,2 млн взрослого населения.