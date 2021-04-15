Соболь предложили взять грабли и поработать на благо Родины

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала комментарий бизнесмена Евгения Пригожина о приговоре суда по делу юриста признанного в РФ иноагентом ФБК Любови Соболь.

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала комментарий бизнесмена Евгения Пригожина о приговоре суда по делу юриста признанного в РФ иноагентом ФБК Любови Соболь.

Журналисты издания Russia News обратились в пресс-службу компании "Конкорд" с просьбой получить комментарий от российского предпринимателя Евгения Пригожина относительно приговора для Любови Соболь. Перовский суд Москвы признал юриста ФБК виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 139 УК РФ ("Проникновение в жилище с применением насилия"). Любови Соболь назначили наказание в виде одного года исправительных работ условно.

Евгений Пригожин отметил, что может оценивать только свои иски к юристу ФБК. Бизнесмен назвал исправительные работы "великим благом". "Негодяи" втянули Любовь Соболь в преступную деятельность, считает Евгений Пригожин.

"Я могу оценивать только свои иски к Любови Эдуардовне. Что касается исправительных работ, то я думаю, что это не приговор суда, а великое благо. Ведь Любу, хорошую по определению девушку, группа негодяев втянула в преступную деятельность. Я тоже в свое время через это прошел. И верю, что это небольшое и гуманное наказание будет для Любы своего рода искуплением и исцелением", — цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Если суд сочтет возможным, бизнесмен Евгений Пригожин готов пригласить Любовь Соболь на одно из своих предприятий на исправительные работы. Предприниматель может помочь юристу ФБК в общественно-полезном труде.

"Безусловно, труд — это очень важно. Если суд сочтет возможным, то я с удовольствием пригласил бы Любовь Эдуардовну поработать на одном из моих предприятий. И в этом случае я мог бы помочь ей лично в общественно-полезном труде. Ведь не зазорно взять в руки отвертку или грабли, чтобы принести пользу Родине", — резюмировал Пригожин.

При несоблюдении Любовью Соболь требований суда ее условный срок могут заменить на реальный. Симоновский суд Москвы ранее частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к Соболь. В соответствии с ним юриста ФБК обязали выплатить предпринимателю 500 тыс. рублей и удалить из Сети порочащие честь предпринимателя публикации.