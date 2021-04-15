В Кремле объяснили слова Блинкена о встрече президентов России и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о встрече Владимира Путина с Джозефом Байденом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о встрече Владимира Путина с Джозефом Байденом.

Как сообщалось, американский представитель заявил о встрече глав государств на "предстоящей неделе". По словам пресс-секретаря президента РФ, Блинкен, скорее всего, имел в виду климатический саммит.

Песков добавил, что двусторонняя встреча Путина с Байденом не состоится в ближайшие несколько недель, поскольку вопрос находится на стадии анализа.