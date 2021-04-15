Анна Щербакова лидирует после короткой программы на ЧМ в японской Осаке

Российская фигуристка Анна Щербакова показала отличное выступление в короткой программе на командном чемпионате мира в Осаке и поднялась на первое место в соревнованиях женщин.

Российская фигуристка Анна Щербакова показала отличное выступление в короткой программе на командном чемпионате мира в Осаке и поднялась на первое место в соревнованиях женщин.

Анна Щербакова 15 апреля установила личный рекорд в одиночной программе, получив от судей 81,07 балла за выступление в Осаке. Фигуристка занимает промежуточное первое место в соревнованиях женщин.

На второй позиции располагается капитан сборной России Елизавета Туктамышева. За прокат в короткой программе она заработала 80,35 балла. Каори Сакамото из сборной Японии занимает третью строчку. В командном чемпионате мира в Осаке принимают участие шесть команд.