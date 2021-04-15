Бортников рассказал о попытках террористов совершить двойной теракт

Глава ФСБ Александр Бортников отметил возрастающую угрозу совершения двойных терактов.

Глава ФСБ Александр Бортников отметил возрастающую угрозу совершения двойных терактов.

Сотрудники ФСБ за два последних года смогли предотвратить в России более сотни террористических преступлений. Об этом рассказал директор ведомства Александр Бортников на международной конференции в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Он отметил, что всего за минувшие два года злоумышленники пытались совершить 78 терактов. Всего же, по его словам, предотвращено 129 преступлений террористического характера.

Глава ФСБ обратил внимание на то, что в РФ выросла угроза совершения двойных терактов. Так, преступники совершают один подрыв и дожидаются прибытия полиции, чтобы совершить новую атаку. Бортников отметил, что силовики уже пресекли такую попытку.