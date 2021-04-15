Кедми: санкции США против России не повлияют на встречу Путина и Байдена

Россия осведомлена о возможных санкциях США и уже подготовила ответ. Новые ограничительные меры не перечеркнут возможность встречи на высшем уровне. Такое мнение высказал израильский военный эксперт Яков Кедми.

Россия осведомлена о возможных санкциях США и уже подготовила ответ. Новые ограничительные меры не перечеркнут возможность встречи на высшем уровне. Такое мнение высказал израильский военный эксперт Яков Кедми.

Западные СМИ 15 апреля анонсировали новые санкции США против России. По предварительной информации, ограничения распространятся на российский госдолг. Как пишет Bloomberg, американцы также планируют выслать из страны десять российских дипломатов. Санкции будут наложены на 20 российских организаций и 12 россиян, в том числе представителей правительства и разведки.

Планы Соединенных Штатов могут вызвать недоумение на фоне разговора президента страны Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным 13 апреля, в ходе которого тот предложил встретиться лично. Кедми же не видит противоречия между санкциями и подготовкой встречи.

Россия оценивает политику Байдена по конкретным заявлениям и действиям. Новые санкции не перечеркнут возможность встречи на высшем уровне, так как данные процессы идут параллельно, а о планах Вашингтона Москве было известно давно.

«Вероятно, параллельно будет идти подготовка встречи, которая может и не привести к ней – а пока США объявят о санкциях. И на это будет реакция, о которой предупредила Россия», – сказал Кедми на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

«Они хотят играть в пинг-понг санкциями? За этим последует серьезный ответ. Россия довольно точно знает, какие санкции они наложат. Если США не изменят своих планов, на это будет реакция. Ничего неожиданного для России не будет», — заключил эксперт.

Раннее Кедми заявил, что Россия потеряла много времени, полагаясь на Запад с его якобы более продвинутыми технологиями, и на заграничные предприятия, где производство дешевле. И только благодаря введенным против нее санкциям Россия укрепила свои позиции.