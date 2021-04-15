Власти ЛНР обвинили ВСУ в массовом минировании дорог в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают противоправную и опасную деятельность по установке минных заграждений в Донбассе, в том числе вблизи дорожной сети.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают противоправную и опасную деятельность по установке минных заграждений в Донбассе, в том числе вблизи дорожной сети.

Об этом сообщили официальные представители Народной милиции ЛНР, акцентируя внимание на массовом характере минирования ВСУ и расположении взрывных устройств с риском для жизни мирных граждан и сотрудников международных организаций.

"Отмечена установка более 300 противотанковых мин ТМ-62 военнослужащими 2-го батальона 92-й бригады ВСУ на восточной стороне автодороги Т-1316, вблизи участка разведения в районе населенного пункта Золотое", — сообщил представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР.

В релизе уточняется, что подобные действия саперных подразделений ВСУ несут прямую и непосредственную угрозу жизни и здоровью мирных граждан, пользующихся дорогами в Донбассе, также это может привести к жертвам среди персонала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.