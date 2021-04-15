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13:04   15 Апреля 2021
Общество

Арестованный по делу о госизмене Голубкин с COVID-19 попал в тюремную больницу

Арестованный по делу о госизмене Голубкин с COVID-19 попал в тюремную больницу

Медики выявили пневмонию коронавирусной инфекции у находящегося в изоляторе профессора МФТИ Валерия Голубкина. Его подозревают в государственной измене.

Адвокат Александр Тимошенко, который представляет интересы Голубкина, рассказал о том, что его клиента уже доставили в больницу при СИЗО "Матросская тишина", передают СМИ.

Ранее Лефортовский суд столицы принял решение о том, чтобы заключить профессора МФТИ под стражу до 12 июня 2021 года, сообщало Федеральное агентство новостей. Сам виновник события не признает свою вину в инкриминируемом ему преступлении.

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#сизо #коронавирус #Голубкин

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