Вероятные новые санкции США в отношении Москвы не поспособствуют встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Вероятные новые санкции США в отношении Москвы не поспособствуют встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, как возможные ограничения Вашингтона в адрес Москвы могут повлиять на встречу Путина и Байдена. Песков ответил, что введение санкций не поспособствуют встрече лидеров России и США.

Более того, Москва в случае новых возможных санкций Вашингтона будет действовать на основе принципа взаимности, отметил Дмитрий Песков.