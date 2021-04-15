13:02 15 Апреля 2021Политика
Песков оценил влияние новых санкций США на встречу Путина и Байдена
Вероятные новые санкции США в отношении Москвы не поспособствуют встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.
Вероятные новые санкции США в отношении Москвы не поспособствуют встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.
Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, как возможные ограничения Вашингтона в адрес Москвы могут повлиять на встречу Путина и Байдена. Песков ответил, что введение санкций не поспособствуют встрече лидеров России и США.
Более того, Москва в случае новых возможных санкций Вашингтона будет действовать на основе принципа взаимности, отметил Дмитрий Песков.