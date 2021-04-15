Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:02   15 Апреля 2021
Политика

Песков оценил влияние новых санкций США на встречу Путина и Байдена

Песков оценил влияние новых санкций США на встречу Путина и Байдена

Вероятные новые санкции США в отношении Москвы не поспособствуют встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, как возможные ограничения Вашингтона в адрес Москвы могут повлиять на встречу Путина и Байдена. Песков ответил, что введение санкций не поспособствуют встрече лидеров России и США.

Более того, Москва в случае новых возможных санкций Вашингтона будет действовать на основе принципа взаимности, отметил Дмитрий Песков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #сша #путин #санкции #песков #байден

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров