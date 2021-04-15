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13:01   15 Апреля 2021
Экономика

Более 13 млрд рублей потратят на благоустройство столицы Колымы

Более 13 млрд рублей потратят на благоустройство столицы Колымы

Госпрограмма "Столица", направленная на развитие Магадана, утверждена правительством Магаданской области.

Согласно программе, разработанной региональными министерствами по поручению губернатора Сергея Носова, на благоустройство столицы региона выделят более 13,6 млрд рублей до 2030 года.

План работ расписан в нескольких направлениях: стройки, ремонты фасадов, кровель, социальных учреждений, благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. Более четырех тысяч бесхозных объектов и самовольных строений должны быть снесены, также должен вырасти парк коммунальной техники, уточняет ИА REGNUM.

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#бюджет #магадан #магаданская область #колыма #благоустройство

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