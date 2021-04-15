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12:53   15 Апреля 2021
Происшествия

Ударивший адвоката топором житель Екатеринбурга ответит перед судом

Ударивший адвоката топором житель Екатеринбурга ответит перед судом

Бывший прокурор был убит во время застолья в Екатеринбурге. Знакомый нанес ему 140 ударов. Злоумышленник признал свою вину.

Преступление произошло в мае 2020 года. Житель Урала распивал спиртные напитки вместе с приятелем-адвокатом. Между мужчинами начался конфликт, который закончился убийством. Сначала обвиняемый взял бутылку и нанес ею 20 ударов по голове потерпевшего.

После этого пьяный агрессор добил юриста топором. В общей сложности он нанес 140 ударов. От полученных травм жертва скончалась. Свидетели рассказали, что убийца становился невменяемым в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Следствие передало материалы дела в суд.

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#екатеринбург #адвокат #убийца

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