Ударивший адвоката топором житель Екатеринбурга ответит перед судом

Бывший прокурор был убит во время застолья в Екатеринбурге. Знакомый нанес ему 140 ударов. Злоумышленник признал свою вину.

Бывший прокурор был убит во время застолья в Екатеринбурге. Знакомый нанес ему 140 ударов. Злоумышленник признал свою вину.

Преступление произошло в мае 2020 года. Житель Урала распивал спиртные напитки вместе с приятелем-адвокатом. Между мужчинами начался конфликт, который закончился убийством. Сначала обвиняемый взял бутылку и нанес ею 20 ударов по голове потерпевшего.

После этого пьяный агрессор добил юриста топором. В общей сложности он нанес 140 ударов. От полученных травм жертва скончалась. Свидетели рассказали, что убийца становился невменяемым в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Следствие передало материалы дела в суд.