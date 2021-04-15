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12:53   15 Апреля 2021
Общество

Врач из Барнаула стала первым заместителем министра здравоохранения Республики Алтай

Врач из Барнаула стала первым заместителем министра здравоохранения Республики Алтай

Барнаульский врач Людмила Григоричева назначена первым заместителем министра здравоохранения Республики Алтай. Соответствующий указ подписал глава региона Олег Хорохордин.

Григоричева будет временно исполнять обязанности руководителя минздрава до назначения нового министра, сообщили в правительстве. Ранее эту должность занимала Анна Григорян, которая теперь продолжит работать в качестве замминистра. В настоящее время идет подбор кандидатуры на пост главы Минздрава Республики Алтай.

Суд ранее арестовал министра здравоохранения Алтая Сергея Коваленко по делам о коррупции. Руководитель минздрава и его помощник подозреваются в получении взятки за махинации с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19, говорится на сайте 360tv.ru.

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#алтай #минздрав #Григоричева

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