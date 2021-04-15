Назван срок завершения работ на месте провала коллектора в Челябинске

Администрация Челябинска взяла на контроль проведение работ по восстановлению участка по улице Куйбышева на месте провала коллектора, сообщил губернатор Алексей Текслер.

Администрация Челябинска взяла на контроль проведение работ по восстановлению участка по улице Куйбышева на месте провала коллектора, сообщил губернатор Алексей Текслер.

Глава региона лично прибыл на место инцидента с инспекцией. Возраст обвалившегося коллектора составлял порядка 80 лет. Правительство Челябинска уже выделило средства на ремонт участка, работы по восстановлению места обвала планируется завершить в течение четырех недель, рассказал Текслер.

Сквозной проезд по улице Чайковского на участке от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева в Челябинске перекрыли для проведения аварийных работ. Бригады по 25 человек поочередно трудятся на месте обвала в дневную и ночную смены. Угроз для рядом стоящих домов нет, подчеркнул губернатор в комментарии "Уральскому меридиану".