Назван срок завершения работ на месте провала коллектора в Челябинске
Администрация Челябинска взяла на контроль проведение работ по восстановлению участка по улице Куйбышева на месте провала коллектора, сообщил губернатор Алексей Текслер.
Глава региона лично прибыл на место инцидента с инспекцией. Возраст обвалившегося коллектора составлял порядка 80 лет. Правительство Челябинска уже выделило средства на ремонт участка, работы по восстановлению места обвала планируется завершить в течение четырех недель, рассказал Текслер.
Сквозной проезд по улице Чайковского на участке от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева в Челябинске перекрыли для проведения аварийных работ. Бригады по 25 человек поочередно трудятся на месте обвала в дневную и ночную смены. Угроз для рядом стоящих домов нет, подчеркнул губернатор в комментарии "Уральскому меридиану".