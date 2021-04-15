12:47 15 Апреля 2021Политика
Россия не намерена строить отношения с Белым домом по ленинской формуле
Москва не желает развивать отношения с Вашингтоном по ленинской формуле "шаг вперед, два шага назад". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Москва не желает развивать отношения с Вашингтоном по ленинской формуле "шаг вперед, два шага назад". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщалось, 13 апреля состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом. В ходе беседы глава Белого дома предложил президенту РФ провести личную встречу.