Россия не намерена строить отношения с Белым домом по ленинской формуле

Москва не желает развивать отношения с Вашингтоном по ленинской формуле "шаг вперед, два шага назад". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва не желает развивать отношения с Вашингтоном по ленинской формуле "шаг вперед, два шага назад". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщалось, 13 апреля состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом. В ходе беседы глава Белого дома предложил президенту РФ провести личную встречу.