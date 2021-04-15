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12:46   15 Апреля 2021
Политика

Посол Украины призвал Запад вернуть его стране статус ядерной державы

Посол Украины призвал Запад вернуть его стране статус ядерной державы

Власти Украины нуждаются в сильной и практической военной помощи со стороны западных стран, которая может включать возвращение Киева в ядерный клуб.

Об этом заявил полномочный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk. Он подчеркнул, что Украина испытывает большую нужду в поставках обычного оружия и снаряжения западного производства, получая от стран НАТО, скорее, моральную поддержку вместо масштабных военных грузов.

"Возможно, стоит подумать и о ядерном статусе", — заявил дипломат, призвав поразмышлять о возможности возвращения Украины в клуб ядерных держав.

Позднее на личной страничке в Twitter Мельник потребовал от Берлина предоставить Украине значительные объемы военной помощи и оказать политическую поддержку для вступления в Североатлантический альянс.

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#украина #нато #ядерное оружие

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