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12:40   15 Апреля 2021
Политика

Прокуратура Нидерландов признала утечку материалов по делу MH17

Прокуратура Нидерландов признала утечку материалов по делу MH17

Голландская прокуратура признала, что утечка информации из дела по крушению самолета рейса MH17 действительно имела место. Об этом сообщают СМИ.

Речь идет о записях телефонных разговоров одного из фигурантов дела — российского гражданина Сергея Дубинского. Суд не установил, каким именно образом записи попали в руки сотрудников Нидерландской вещательной корпорации (NOS), которая обнародовала указанные материалы. Прокуроры заявили, что не причастны к этому инциденту, сообщили журналисты РИА Новости.

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#суд #самолет #нидерланды #mh17

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