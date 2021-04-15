Доска почета против Instagram. Как в Госдуме искали российских супергероев

Страна нуждается в людях, на которых можно показать пальцем, уверены депутаты.

В Госдуме состоялось установочное совещание по реализации всероссийской акции «Герои регионов». Ее цель — создать галерею образов современных героев, которые свои трудом, высокими моральными качествами и поступками заслужили уважение и признание земляков. На мероприятии побывал корреспондент «Политики Сегодня».

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Как заявил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой, современные герои скрываются в простой повседневности, во главе угла — человеческие качества, важно раскрыть их образ, сконцентрировать и предъявить обществу.

«В частности, качества врачей, когда люди, рискуя своей жизнью, спасали жизни людей. Каким образом эту работу выстроить, страна нуждается в героях, страна нуждается в том, чтобы нам было, что сказать молодым людям, и на кого показать пальцем», — объяснил депутат.

«Я пойду за тобой»

Директор центра детского творчества из Нижнего Новгорода Екатерина Решетова убеждена, что воспитание должно базироваться на примерах выдающихся личностей.

«Если ты интересный человек, я пойду за тобой. Нам нужно найти интересных людей», — полагает она.

В поисках «интересных» личностей далеко ходить не нужно, убеждена Решетова: они могут жить по соседству.

«Героизм — это не только на войне. Героизм — это хирург, который проработал 50 лет и сделал 200 операций», — привела пример Екатерина.

Она посетовала, что в постсоветский период была утрачена «прекрасная традиция» досок почета.

«Где они сейчас в российских городах? Вот лучший токарь нашего завода, вот лучший водитель автобуса. Все это конвертировалось на какие-то сайты, но их должен видеть каждый ребенок, идущий по улице», — убеждена Решетова.

Депутат Госдумы и писатель Сергей Шаргунов предложил представить новых героев обществу с помощью печати и телевидения:

«Было бы здорово, чтобы в журнале “Юность”, главным редактором которого я являюсь, периодически появлялась рубрика о современных героях. <…> Есть передача под названием “Двенадцать”. Я в каждом выпуске рассказываю о героях. Эти герои разные: это может быть маленький мальчик, который убирает окрестности, он прославился в Instagram».

В конце заседания участники решили собраться еще раз и выработать конкретную модель реализации проекта.