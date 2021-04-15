Екатерина Мизулина объяснила, почему попросила МВД проверить шоу Дудя

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина также призвала привлекать соцсети за травлю детей.

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в интервью журналисту Антону Красовскому рассказала о проблеме травли детей в соцсетях. По ее словам, платформы практически не несут ответственности за размещенный контент.

Травля в интернете нередко приводит к подростковому суициду, подчеркнула Мизулина. Ребенок может замкнуться, наносить себе повреждения. По действующему законодательству соцсетям в лучшем случае грозит штраф за размещение противоправной информации.

«Конечно [соцсети], они несут ответственность вместе с теми людьми, которые это размещают. Да, они пытаются говорить, что у платформы должен быть какой-то иммунитет и что они лишь место, что они лишь какая-то тумбочка, где они дают пространство для публикации. На самом деле это не так», — сказала в эфире YouTube-канала «Антонимы» Мизулина.

Директор Лиги безопасного интернета также объяснила, почему организация попросила МВД проверить интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. Эксперты в четырех-пяти видеороликах увидели «откровенную пропаганду». Конкретные видео она не звала.

По словам Мизулиной, «там большой блок разговора о том, насколько это вообще полезно, то есть в таком достаточно позитивном ключе обсуждается вся эта тема». Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ с просьбой проверить одно из интервью Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ.