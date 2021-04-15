Оправданный по делу об убийстве родителей таксист напал на цветочный магазин в Гатчине

Сотрудники правоохранительных органов Гатчинского района Ленобласти поймали мужчину, которого подозревают в краже телефона сотрудника местного цветочного павильона.

Сотрудники правоохранительных органов Гатчинского района Ленобласти поймали мужчину, которого подозревают в краже телефона сотрудника местного цветочного павильона.

По предварительным данным, злоумышленник поздно вечером зашел в магазин, расположенный на Соборной улице. Он достал пистолет и стал угрожать сотруднику заведения, требуя, чтобы тот отдал ему гаджет. Продавец исполнил указ. Тогда преступник скрылся с места происшествия, сообщают СМИ.

Полицейские, получив сигнал о ЧП, по горячим следам задержали мужчину в деревне Малое Верево. Ранее он был судим за убийство и кражу. Также его подозревали в том, что он расправился со своей матерью и отчимом. При обыске у местного жителя нашли пневматическое оружие. Против него уже возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ "Разбой".