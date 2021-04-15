Адвокат Любови Соболь может лишиться статуса

Адвокат юриста ФБК (признан иноагентом на территории РФ) Любови Соболь Владимир Воронин может лишиться статуса по решению адвокатской палаты.

Адвокат юриста ФБК (признан иноагентом на территории РФ) Любови Соболь Владимир Воронин может лишиться статуса по решению адвокатской палаты.

Адвокат Любови Соболь Владимир Воронин сообщил о том, что его могут лишить статуса защитника. После вынесения приговора сотруднице ФБК по делу о незаконном проникновении в жилище соответствующее заявление сделала судья.

Одной из причин данного решения может стать неявка Воронина на одно из заседаний. Также юриста подозревают в несоблюдении адвокатской этики после публикации личных данных свидетелей по "санитарному делу".

Вопрос о лишении статуса будет рассмотрен адвокатской палатой.

Ранее ФАН сообщал о том, что суд смягчил приговор нескольким фигурантам «санитарного дела».