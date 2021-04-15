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12:22   15 Апреля 2021
Политика

Медиагруппа "Патриот" обсудит существование оппозиции в России

Медиагруппа "Патриот" обсудит существование оппозиции в России

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут 15 апреля пресс-конференцию на тему "Есть ли в России вменяемая оппозиция". Информацию об этом сообщает ФАН.

Мероприятие, посвященное теме оппозиции в России, состоится в 14:00 в медиацентре "Патриот". Организаторы пригласят для обсуждения экспертов в области политологии, социологии, экономики, а также журналистов и общественных деятелей, пишет ФАН. Специалисты подискутируют, существует ли в России оппозиция, а также ответят на вопросы, кто и почему может претендовать на звание оппозиции в РФ.

К участию в пресс-конференции приглашаются все заинтересованные граждане. Прямой эфир пройдет здесь. Архив материалов и онлайн-трансляций можно найти здесь.

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#оппозиция #пресс-конференция #фан #Медиагруппа "Патриот"

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