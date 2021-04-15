Медиагруппа "Патриот" обсудит существование оппозиции в России

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут 15 апреля пресс-конференцию на тему "Есть ли в России вменяемая оппозиция". Информацию об этом сообщает ФАН.

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут 15 апреля пресс-конференцию на тему "Есть ли в России вменяемая оппозиция". Информацию об этом сообщает ФАН.

Мероприятие, посвященное теме оппозиции в России, состоится в 14:00 в медиацентре "Патриот". Организаторы пригласят для обсуждения экспертов в области политологии, социологии, экономики, а также журналистов и общественных деятелей, пишет ФАН. Специалисты подискутируют, существует ли в России оппозиция, а также ответят на вопросы, кто и почему может претендовать на звание оппозиции в РФ.

К участию в пресс-конференции приглашаются все заинтересованные граждане. Прямой эфир пройдет здесь. Архив материалов и онлайн-трансляций можно найти здесь.