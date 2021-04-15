Любовь Соболь по решению суда будет обязана отмечаться в полиции

Сторонница блогера Навального обвиняется в незаконном проникновении в квартиру московской пенсионерки. Суд избрал меру пресечения в виде одного года исправительных работ условно.

Сторонница блогера Навального обвиняется в незаконном проникновении в квартиру московской пенсионерки. Суд избрал меру пресечения в виде одного года исправительных работ условно.

Юрист ФБК (признан НКО-иноагентом в РФ) Любовь Соболь предстала перед московским судом по статье "Нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия". Фигурантке вынесли приговор в виде одного года исправительных работ условно.

Решение суда может превратиться в реальные исправительные работы, если Соболь нарушит хоть одну статью из уголовного или административного кодекса. Кроме того, фигурантка будет обязана отмечаться в полиции и отдавать 10% своего дохода в пользу государства.

Напомним, инцидент с проникновением в квартиру московской пенсионерки произошел в декабре прошлого года. Задержанная ворвалась в помещение и начала вести видеосъемку без разрешения хозяйки.