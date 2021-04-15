Неизданные фотографии принца Филиппа с правнуками опубликованы в Сети

В официальном аккаунте Instagram британской королевской семьи появились редкие снимки покойного принца Филиппа в окружении маленьких правнуков.

В официальном аккаунте Instagram британской королевской семьи появились редкие снимки покойного принца Филиппа в окружении маленьких правнуков.

На одном из неизданных до этого снимков принц Филипп запечатлен со своей супругой, королевой Великобритании, а также с их семью правнуками. В подписи к фотографии говорится, что она сделана герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в замке Балморал в 2018 году. На тот момент самому младшему правнуку Елизаветы II принцу Луи исполнилось всего несколько месяцев.

Герцог Эдинбургский скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Он не дожил до 100-летнего юбилея всего два месяца. Королевская семья сейчас находится в трауре. Прощание с принцем Филиппом состоится 17 апреля.