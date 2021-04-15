Россия за день. Главное: яйца по 500 рублей, сексизм в Серове и разоблачение в Котласе

Губернатора Камчатки шокировали цены на яйца, в Серове мэр ввел жесткий дресс-код для подчиненных, а чиновник из Котласа разоблачил правительство.

Свердловская область. Мэр Серова Василий Сизиков ввел для подчиненных строгий дресс-код и нормы поведения. Так, мужчинам теперь нельзя появляться в администрации без галстука и в грязных ботинках, а женщин обязали носить юбки до колена, волосы до плеч и ограничили в количестве аксессуаров. Также градоначальник запретил всем обсуждать свою персону и делегировать друг другу полномочия.

Архангельская область. В Котласе депутат Анатолий Арсеев обвинил правительство региона в том, что оно продвигает на должность главы города «своего» человека Светлану Дайнеко. Чиновник пригрозил отправить в Кремль запись разговора с представителем губернатора, обличающую незаконность процедуры избрания.

Ростовская область. Чиновники Ростова-на-Дону хотят уменьшить площадь города, отдав 1,37 гектара незаселенных территорий соседним муниципалитетам. Взамен столица «отщипнет» от трех районов 1,3 гектара земли. По словам администрации, на жителях изменение границ города не отразится.

Республика Бурятия. Советник главы Бурятии по экономике Алдар Бадмаев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Чиновник занимал пост с 2018 года. Напомним, недавно Бадмаев прославился на всю Россию, разместив в Facebook притчу о фекалиях.

Челябинская область. Закон о комплексном развитии территорий вступил в силу в Челябинске. Депутаты законодательного собрания региона одобрили инициативу губернатора Алексей Текслера, несмотря на критику со стороны эсеров и представителей КПРФ.

Глава региона также приехал на место крупной коммунальной аварии в Челябинске. Он осмотрел провал, который произошел на прошлой неделе и с тех пор продолжает увеличиваться. Губернатор распорядился ускорить сроки ликвидации ЧП без ущерба качеству.

Воронежская область. Совет Народных депутатов города Семилук отправил в отставку мэра Сергея Жеребцова. Когда он покинет пост — неизвестно, поскольку сейчас находится на больничном. Чиновников из администрации не устроила работа начальника, который, к слову, пришел к власти всего полгода назад.

Республика Саха. В администрации Якутска хотят взять кредиты на 700 млн рублей, чтобы закрыть ими другие долговые обязательства. Городские власти разместили на сайте госзакупок три аукциона, согласно которым обязуются выплатить сумму в течение года, покрыв при этом проценты в размере порядка 26 млн рублей.

Магаданская область. Правительство Магадана намерено до 2030 года потратить более 13 млрд рублей на внешнее преображение столицы региона. Предназначенная для этого госпрограмма «Столица» сегодня была утверждена в областной администрации.

Иркутская область. Депутат областного заксобрания, владелица ГК «Фортуна» Нина Чекотова заработала за прошлый год 193,4 млн рублей и стала самым богатым политиком в парламенте Иркутска. Об этом свидетельствуют данные деклараций о доходах, обнародованные чиновниками. В собственности Чекотовой зарегистрировано 26 квартир и 55 земельных участков.

Камчатский край. Губернатор Камчатки Владимир Солодов возмутился ценами на яйца в регионе, заявив об издевательстве над жителями. За десять штук людям на полуострове приходится платить около 500 рублей. Глава края пообещал договориться с птицефабриками о прямых поставках.

Пермский край. Глава Перми Алексей Демкин назначил бывшего конкурента в борьбе за пост мэра Эдуарда Хайруллина своим первым заместителем. Пока что с приставкой «врио». С сегодняшнего дня Хайруллин отвечает за работу департамента финансов, планово-экономического отдела и управления муниципального заказа.

Республика Коми. В Сыктывкаре городская администрация выставила на торги имущество экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. В 2019 году его осудили за мошенничество, взяточничество и отмывание денег. Пока удалось продать только резиновую лодку. На очереди гараж, квартира и дача.

Алтайский край. Губернатор Алтая назначил нового первого замминистра здравоохранения. Пост заняла экс-глава Федерального центра травматологии в Барнауле Людмила Григоричева. Параллельно она будет временно исполнять обязанности главы ведомства, должность которого оказалась свободна после задержания Сергея Коваленко за взятки.

Омская область. Омский мэр Оксана Фадина зарегистрировалась в «Одноклассниках» и уже сделала несколько публикаций. В фотоальбоме главы города есть снимок с ежом, шарж, нарисованный на нее в 2018 году, семейные и рабочие кадры, а также черное-белое фото из прошлого — на нем градоначальница предстала в школьной форме.