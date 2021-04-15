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11:56   15 Апреля 2021
Происшествия

Силовики проводят обыски у заместителей мэра Геленджика

Силовики проводят обыски у заместителей мэра Геленджика

Сотрудники ОБЭП обыскивают кабинеты сотрудников городской администрации Геленджика.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил об обысках, которые проводятся на местах работы двух вице-мэров и одного помощника. По словам чиновника, данное мероприятие осуществляют борцы с экономической преступностью.

Уточняется, что в настоящее время Богодистова нет в городе, что может привести к серьезным трудностям в работе администрации.

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