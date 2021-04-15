11:56 15 Апреля 2021Происшествия
Силовики проводят обыски у заместителей мэра Геленджика
Сотрудники ОБЭП обыскивают кабинеты сотрудников городской администрации Геленджика.
Сотрудники ОБЭП обыскивают кабинеты сотрудников городской администрации Геленджика.
Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил об обысках, которые проводятся на местах работы двух вице-мэров и одного помощника. По словам чиновника, данное мероприятие осуществляют борцы с экономической преступностью.
Уточняется, что в настоящее время Богодистова нет в городе, что может привести к серьезным трудностям в работе администрации.