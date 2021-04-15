Очаги горения на Невской мануфактуре потушили спустя четыре дня

Сотрудники спасательных служб полностью ликвидировали очаги горения спустя четверо суток борьбы с огнем на территории Невской мануфактуры в Петербурге.

Сотрудники спасательных служб полностью ликвидировали очаги горения спустя четверо суток борьбы с огнем на территории Невской мануфактуры в Петербурге.

Пожар на производственной территории начался днем в понедельник. В результате происшествия получили травмы и были госпитализированы три человека. Двоих спасателей позднее ввели в медикаментозную кому.

В МЧС России также подтвердили смерть одного сотрудника, привлеченного к ликвидации огня. Глава ведомства Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким спасателя и заявил о готовности оказать всю необходимую поддержку, сообщал ФАН.