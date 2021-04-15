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11:51   15 Апреля 2021
Происшествия

Очаги горения на Невской мануфактуре потушили спустя четыре дня

Очаги горения на Невской мануфактуре потушили спустя четыре дня

Сотрудники спасательных служб полностью ликвидировали очаги горения спустя четверо суток борьбы с огнем на территории Невской мануфактуры в Петербурге.

Пожар на производственной территории начался днем в понедельник. В результате происшествия получили травмы и были госпитализированы три человека. Двоих спасателей позднее ввели в медикаментозную кому.

В МЧС России также подтвердили смерть одного сотрудника, привлеченного к ликвидации огня. Глава ведомства Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким спасателя и заявил о готовности оказать всю необходимую поддержку, сообщал ФАН.

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#пожар #спасатели #чп #Невская мануфактура

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