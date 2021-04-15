Дмитрий Певцов: смартфоны не заменят детям бабушек и дедушек

Партия «Справедливая Россия – За Правду» провела круглый стол на тему демографических проблем страны.

Партия «Справедливая Россия – За Правду» 14 апреля провела в московском Доме Союзов круглый стол по вопросам демографии.

Важность выбранной повестки акцентировал сопредседатель оргкомитета Федерального Народного Совета Игорь Бабичев, отметив, что тема поддержки семьи имеет для России приоритетное значение. Участники мероприятия опирались на неутешительную статистику: за последние три десятка лет население России уменьшилось на 2,3 миллиона человек. В 2020-м году уровень смертности вырос на 18% процентов.

Председатель партии Сергей Миронов выразил уверенность в том, что приведенные цифры не объясняются исключительно пандемией коронавируса. Одна из причин низкой рождаемости, по мнению политика, в недостаточном внимании государства к плановому лечению. И все же ресурс созданной еще в советские годы мобилизационной системы здравоохранения позволил выдержать «ковидный удар» и изобрести эффективные вакцины.

Народный артист России Дмитрий Певцов предложил представить разработчиков отечественных вакцин к государственным премиям, ведь результаты их работы помогли спасти тысячи и тысячи жизней. А что касается проблем демографии, то их истоки артист напрямую связывает с насаждением общества потребления и искажением нравственных ценностей.

«Грешат этим и искусство, и кино, и театр. Если в Советском Союзе кинофильмы несли свет, добро и надежду, то сегодня с экранов льется поток зла, насилия и вседозволенности. Чтобы что-то и светлое запало в сердце, нужна особая работа, — считает Певцов. — А вот цинизм и грязь прилипают очень легко, если в душе есть хотя бы кусочек пустоты».

По мнению артиста, не последнюю роль в падении рождаемости сыграла и пенсионная реформа, с которой власти явно погорячились.

«Нельзя оставлять детей на воспитание планшетам и смартфонам, а сейчас получается во многом именно так, — отметил Дмитрий Певцов. — Ребятишек должны воспитывать бабушки и дедушки, вышедшие на заслуженный отдых. Они сохранят преемственность поколений, научат отличать добро от зла».

Первый зампред комитета по культуре Госдумы, Заслуженная артистка России Елена Драпеко полностью согласна с этой точкой зрения.

«Наш коллега Дмитрий Певцов так хорошо все рассказал, что мне почти нечего добавить, — сказала она. — Мы очень давно пытаемся пробить этот коридор безверия, непонимания и бешеного сопротивления очищения атмосферы России. Мы должны объединить усилия, чтобы убедить власти, что семья – традиционная ценность и главная опора нашего государства».

Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов отметил, что уровень рождаемости зависит от многих факторов: экономически и жилищных. Но важно, по его мнению, изменить саму «философию жизни».

«Россия как большая семья должна заботиться о том, чтобы у нее было больше детей, чтобы дети росли здоровыми физически и духовно», — подчеркнул политик.

Ранее партия «Справедливая Россия - За правду» поддержала законопроект о запрете дистанционного обучения в общеобразовательных учреждениях.