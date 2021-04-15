Стало известно о телефонном разговоре Владимира Путина и Александра Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко после посещения последним Азербайджана. Об этом сообщили в Кремле.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко после посещения последним Азербайджана. Об этом сообщили в Кремле.

Владимир Путин и Александр Лукашенко во время разговора затронули вопрос развития российско-белорусских отношений, а также ситуацию в Нагорном Карабахе. Кроме того, они обменялись мнениями по вопросам международной повестки и обсудили график предстоящих встреч.

Накануне визита в Минск российской правительственной делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным президенты России и Белоруссии поговорили об актуальных вопросах сотрудничества.